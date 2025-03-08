Карпин о Дугласе в сборной России: «Кто лучший левый защитник РПЛ? Что-то надо еще объяснять?»

— Беседы не было. Сантос в предварительном списке. Окажется в окончательном — значит, будет вызов.
— Вам известно, к какому решению склоняется Сантос?
— Не знаю. Если он не заинтересован, то должен сообщить об этом в РФС. Не мне лично.
— Вы, наверное, должны слышать мнения и разговоры: у нас что, своих футболистов не хватает?
— Спрошу: кто лучший левый защитник чемпионата России последних сезонов?
— Дуглас Сантос.
— Правильно.
— И все же. Неужели своих нет?
— А я повторю вопрос: кто лучший левый защитник? Есть ли у него российский паспорт? Паспорт есть. Еще что-то надо объяснять? — сказал главный тренер сборной России.