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Карпин о Дугласе в сборной России: «Кто лучший левый защитник РПЛ? Что-то надо еще объяснять?»

— В расширенном списке значится защитник Дуглас Сантос. Очевидно, он размышляет, как быть, играть ли за Россию. Он советовался с вами?

Источник: Спортс"

— Беседы не было. Сантос в предварительном списке. Окажется в окончательном — значит, будет вызов.

— Вам известно, к какому решению склоняется Сантос?

— Не знаю. Если он не заинтересован, то должен сообщить об этом в РФС. Не мне лично.

— Вы, наверное, должны слышать мнения и разговоры: у нас что, своих футболистов не хватает?

— Спрошу: кто лучший левый защитник чемпионата России последних сезонов?

— Дуглас Сантос.

— Правильно.

— И все же. Неужели своих нет?

— А я повторю вопрос: кто лучший левый защитник? Есть ли у него российский паспорт? Паспорт есть. Еще что-то надо объяснять? — сказал главный тренер сборной России.