Защитник «Монако» Керер об 1:1 с «Тулузой»: «Пропущенный гол на последних минутах — это разочарование. Три очка были у нас в кармане»

— Три очка были у нас в кармане. У нас были шансы увеличить разрыв в счете, а сама встреча проходила под нашу диктовку. К сожалению, в концовке соперник сумел отыграться. Мы очень расстроены, что не удалось добиться победы в этом матче, — сказал защитник «Монако».