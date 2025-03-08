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Роналду после 2:2 с «Аль-Шабабом»: «Будем продолжать бороться!»

«Мы будем продолжать бороться!» — написал нападающий «Аль-Насра».

Источник: Sports.Ru

40-летний португалец забил гол в этой игре, на 2 мяча оторвавшись от преследователей в гонке бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии.

После 24 матчей «Аль-Наср» занимает в таблице 4-е место, отставая от лидирующего «Аль-Иттихада» на 10 очков.