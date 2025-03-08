Роналду после 2:2 с «Аль-Шабабом»: «Будем продолжать бороться!»

40-летний португалец забил гол в этой игре, на 2 мяча оторвавшись от преследователей в гонке бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии.
После 24 матчей «Аль-Наср» занимает в таблице 4-е место, отставая от лидирующего «Аль-Иттихада» на 10 очков.
«Мы будем продолжать бороться!» — написал нападающий «Аль-Насра».
40-летний португалец забил гол в этой игре, на 2 мяча оторвавшись от преследователей в гонке бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии.
После 24 матчей «Аль-Наср» занимает в таблице 4-е место, отставая от лидирующего «Аль-Иттихада» на 10 очков.