Радимов о «Локо»: «Вся игра в атаке зависит от Батракова и Пиняева. Остальные им почти не помогают в созидании»

В матче с «Ахматом» Батраков забил гол, но провел далеко не выдающийся матч. Гораздо заметнее был Пиняев. Вся игра «Локомотива» в атаке сейчас зависит от Батракова и Пиняева. Остальные им почти не помогают в созидании", — сказал бывший футболист сборной России.