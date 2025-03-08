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Радимов о «Локо»: «Вся игра в атаке зависит от Батракова и Пиняева. Остальные им почти не помогают в созидании»

В пятницу железнодорожники сыграли вничью с «Ахматом» (1:1) в 20-м туре Мир РПЛ.

Источник: Sports

«Во второй части чемпионата Батраков стал играть глубже, и опасность его атакующих действий снизилась. Соперники стали относиться к нему внимательнее, накрывают вдвоем или держат персонально. Батракову стало гораздо сложнее играть, чем в начале сезона, а это влияет на всю игру “Локомотива”.

В матче с «Ахматом» Батраков забил гол, но провел далеко не выдающийся матч. Гораздо заметнее был Пиняев. Вся игра «Локомотива» в атаке сейчас зависит от Батракова и Пиняева. Остальные им почти не помогают в созидании", — сказал бывший футболист сборной России.