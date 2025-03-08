Защитник «Химок» Филин: «Определенные задолженности есть. Клуб должен решить эти вопросы»

— Нет, мы по-прежнему живем в хороших отелях. На сборах были в той же гостинице, что и раньше. То есть тут все нормально. Поменяли спонсора у нас, на «Черноголовку» перешли. Стало поинтереснее — теперь будем более качественную воду пить (улыбается). Больших изменений в целом в жизни команды нет, — сказал защитник «Химок».