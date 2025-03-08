Миралем Пьянич: «Стадионы в России фантастические. Здорово, что началась стройка новой базы ЦСКА. Она должна быть лучше»

По поводу того, что я еще хотел бы улучшить — тренировочную базу ЦСКА. Знаю, что началась стройка новой базы, и это здорово. Она должна быть лучше, нам это нужно. Я слышал, что у многих других российских грандов отличные базы, ЦСКА тоже должен иметь такую, и здорово, что так и будет.