Футболистка Комиссарова рассказала, что не может праздновать 8 марта из-за тренировок

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Футболистка московского «Динамо» и сборной России Кристина Комиссарова не может отмечать Международный женский день в связи с матчами и тренировками, которые совпадают с праздником. Об этом Комиссарова рассказала ТАСС.
8 марта «Динамо» дома сыграет с «Ростовом» в матче первого тура нового сезона женской Суперлиги.
«К 8 марта отношусь хорошо, это прекрасный женский день, который дарит эмоции и улыбки! Пользуясь случаем, хочу поздравить всех девушек с этим праздником, пожелать счастья, гармонии, пусть ваше сердце всегда будет полно любви и тепла, — сказала Комиссарова. — Каждое 8 марта папа и братья дарят цветы. В команде наш мужской коллектив тоже поздравляет. Но пока ничего необычного я не получала в качестве подарка на 8 марта».
«В основном целенаправленно я не отмечаю 8 марта. Причина простая: у нас всегда в этот период тренировки и игры. Вот и в этом году у нас будет матч, старт сезона, так что, надеюсь, отпразднуем на поле результатом», — добавила Комиссарова.
Комиссаровой 24 года, она выступает за «Динамо» с 2022 года. В составе сборной России провела 22 игры, забив 1 мяч.