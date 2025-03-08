Футболистка Комиссарова рассказала, что не может праздновать 8 марта из-за тренировок

«К 8 марта отношусь хорошо, это прекрасный женский день, который дарит эмоции и улыбки! Пользуясь случаем, хочу поздравить всех девушек с этим праздником, пожелать счастья, гармонии, пусть ваше сердце всегда будет полно любви и тепла, — сказала Комиссарова. — Каждое 8 марта папа и братья дарят цветы. В команде наш мужской коллектив тоже поздравляет. Но пока ничего необычного я не получала в качестве подарка на 8 марта».