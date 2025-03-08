Мелкадзе о том, будет ли Дзюба величайшим форвардом РПЛ, если побьет рекорд Кержакова: «В России играли нападающие и сильнее. Вы бы кого взяли: Дзюбу или Вагнера?»

«Будет ли Дзюба величайшим нападающим в РПЛ, если побьет рекорд? Величайшим… По результату, безусловно, да. А в целом в России играли нападающие и сильнее. Вот если бы вы собирали команду, кого бы вы взяли: Дзюбу или Вагнера Лава?» — сказал форвард «Ахмата».