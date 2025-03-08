Шерингем считает, что Роналду забьет 1000 голов: «На поле для него расстилают красную дорожку. А защитники говорят: “Криштиану, забей”

Но его не собираются гонять по углам. Каждый раз, когда он выходит на поле, для него расстилают красную дорожку, а центральные защитники, против которых он играет, наверняка говорят: «Криштиану, дай мне посмотреть, на что ты способен, и забей гол, чтобы я мог поаплодировать тебе и получить твою футболку после этого», — сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед» в интервью Prime Casino.