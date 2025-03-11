Рэтклифф о сокращениях и экономии в «МЮ»: «Без изменений клуб обанкротился бы к Рождеству. В таких делах нельзя быть наполовину беременной: вы либо решаете проблемы, либо нет»

«За последние семь лет, включая этот год, клуб тратил больше денег, чем зарабатывал. Если вы будете делать это в течение длительного периода времени, то окажетесь в очень сложном положении, и с “Манчестер Юнайтед” это могло бы случиться в конце этого года. В конце 2025 года у “Манчестер Юнайтед” закончились бы деньги. Мы впервые заявляем об этом публично, но это факт.