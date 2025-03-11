Рэтклифф о сокращениях и экономии в «МЮ»: «Без изменений клуб обанкротился бы к Рождеству. В таких делах нельзя быть наполовину беременной: вы либо решаете проблемы, либо нет»

«За последние семь лет, включая этот год, клуб тратил больше денег, чем зарабатывал. Если вы будете делать это в течение длительного периода времени, то окажетесь в очень сложном положении, и с “Манчестер Юнайтед” это могло бы случиться в конце этого года. В конце 2025 года у “Манчестер Юнайтед” закончились бы деньги. Мы впервые заявляем об этом публично, но это факт.
«Юнайтед» обанкротился бы к Рождеству [если бы не было изменений]. Вы хотите руководить организацией так, как того хотела бы пресса, или так, как, по вашему мнению, лучше всего? Моя мама говорила: «Береги пенни, а фунты позаботятся о себе сами».
[Клуб может сказать сотрудникам]: «Мы дадим вам бесплатные обеды, мы дадим вам все эти льготы и оплатим проезд в поезде первым классом. Мы дадим вам бесплатное такси, но мы собираемся сократить расходы там-то и там-то». Это не логично.
В таких делах нельзя быть наполовину беременной. Вы либо решаете проблемы, либо нет. Я имею в виду, что «Юнайтед» обанкротился бы к Рождеству. Для ясности скажу, что если бы мы не реализовали проекты по сокращению расходов и даже не покупали бы игроков летом, то к Рождеству у «Юнайтед» закончились бы деньги.
Однако мы сократили расходы на содержание клуба примерно на 125 миллионов фунтов, что преобразило клуб. А 125 миллионов фунтов — это много«, — сказал совладелец “Манчестер Юнайтед”.
Рэтклифф об игроках «МЮ»: «Некоторые недостаточно хороши, некоторым переплачивают, вероятно. Потребуется время, чтобы сформировать команду, за которую мы полностью отвечаем».