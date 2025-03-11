Колыванов о рекорде Дзюбы: «Красавец. Кержаков был игроком как Герд Мюллер: хорошо бегал и реализовывал. Бил, бью и буду бить. Я бы поставил между ним и Артемом знак равно»

Кержаков был игроком как Герд Мюллер: хорошо бегал и реализовывал. Дзюба может головой сыграть, передачу отдать, участвовать в командном взаимодействии. Они оба внесли огромный клад в развитие российского футбола. И голы красивые забивали, и большие победы приносили.