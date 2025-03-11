Волочкова о рекорде Дзюбы: «Я счастлива за Артема, всегда его защищала. Его очень неприятно подставили с видео, но это неважно! Благодаря ему и Дмитрию Тарасову нашлись лучшие доктора для меня»

Я Артема всегда защищала. Знаю, что была ситуация, когда его очень неприятно подставили, слили какое-то видео. Но это неважно! Я хочу поблагодарить его и Дмитрия Тарасова, благодаря которым нашлись лучшие доктора, которые меня восстанавливают.