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Волочкова о рекорде Дзюбы: «Я счастлива за Артема, всегда его защищала. Его очень неприятно подставили с видео, но это неважно! Благодаря ему и Дмитрию Тарасову нашлись лучшие доктора для меня»

Форвард «Акрона» Артем Дзюба забил 234 гола в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.
Источник: Спортс"

Это произошло в матче 20-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов». 36-летний нападающий побил рекорд Александра Кержакова.

— Я счастлива за Артема. Всегда восхищаюсь людьми настоящими, которые совершают большие дела во славу спорта и балета России.

Я Артема всегда защищала. Знаю, что была ситуация, когда его очень неприятно подставили, слили какое-то видео. Но это неважно! Я хочу поблагодарить его и Дмитрия Тарасова, благодаря которым нашлись лучшие доктора, которые меня восстанавливают.

— И Артем, и Дима помогали в поисках врачей для вас?

— Да, они оба помогли. Им просто огромное человеческое спасибо, — сказала артистка балета.

Дзюба — лучший бомбардир в истории России. Все-все-все о его голах.

Дзюба — великий. Вот пять аргументов.