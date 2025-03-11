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Дзюба о своем рекорде: «Спасибо всем болельщикам, без вас футбол — ничто. Я счастлив и готов к новым вершинам вместе с “Акроном”

Напомним, форвард «Акрона» забил 234 гола в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.
Источник: Спортс"

Это произошло в матче 20-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов». 36-летний нападающий побил рекорд Александра Кержакова.

"Хочу сказать спасибо всем моим партнерам, без вас этого рекорда не было бы. Спасибо семье, близким и друзьям, которые всю карьеру рядом и поддерживают в любые моменты, очень ценю и люблю вас.

Спасибо всем болельщикам, без вас футбол — ничто.

Я счастлив и готов к новым вершинам, вместе с «Акроном», — написал Артем Дзюба в телеграм-канале. Кроме того, он выложил видео, где выходит в форме всех команд, за которые играл и забивал.

Долголетие Дзюбы: как он забивает в 36?