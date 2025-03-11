Кержаков о рекорде по голам: «Очень странная вещь, футбол — командный вид. Я закончил 7 лет назад, спокойно спокойно — это цифры партнеров в том числе. Пусть Дзюба наслаждается, если так к этому стремит

Пусть Артем к этому так сильно стремится, он об этом очень много говорит. Он хочет, чего там, расслабиться, когда наконец-то забьет этот гол или отдаст эту голевую, чтобы побить Димы Лоськова рекорд. И он там будет отдыхать. Пусть отдыхает! Пусть наслаждается жизнью. Если для этого нужно быстрее забить — я вообще не переживаю, — сказал экс-форвард «Зенита» и сборной России в подкасте Федора Смолова Smol Talk.