Кержаков о рекорде по голам: «Очень странная вещь, футбол — командный вид. Я закончил 7 лет назад, спокойно спокойно — это цифры партнеров в том числе. Пусть Дзюба наслаждается, если так к этому стремит

Это произошло в матче 20-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов». 36-летний нападающий побил рекорд Александра Кержакова.
— Дзюба подбирается к твоему рекорду (подкаст был записан до того, как Дзюба побил рекорд Кержакова — Спортс«“). Как ты к этому относишься, сильно переживаешь? Я знаю тебя достаточно давно и уверен, что ты переживаешь.
— Ну, я боюсь тебя разочаровать. Рекорд в футболе именно по забитым мячам — это такая вещь, очень странная. Потому что футбол — это командный вид спорта. И нападающий разделяет свой рекорд со своими партнерами. Без партнеров не было бы и тех забитых мячей.
Я к этому очень спокойно отношусь, абсолютно. Я уже закончил 7 лет назад.
— Ну то есть ты всегда понимал, что кто-то там найдется, кто побьет рекорд?
— Да, несомненно. Я никогда в жизни не мог себе представить, начиная футбольную карьеру в профессиональном клубе, в «Зените», что моя фамилия будет на первой строчке какого-то рекорда.
Все голы, которые я забивал в своей жизни, — я за это благодарен своим партнерам. Это их цифры в том числе. Это они меня снабжали, они мне помогали этого достигать. И я никогда не стремился побить чьи-то рекорды, честно говорю, так получалось.
Пусть Артем к этому так сильно стремится, он об этом очень много говорит. Он хочет, чего там, расслабиться, когда наконец-то забьет этот гол или отдаст эту голевую, чтобы побить Димы Лоськова рекорд. И он там будет отдыхать. Пусть отдыхает! Пусть наслаждается жизнью. Если для этого нужно быстрее забить — я вообще не переживаю, — сказал экс-форвард «Зенита» и сборной России в подкасте Федора Смолова Smol Talk.
Дзюба vs Кержаков: чьи голы ценнее?