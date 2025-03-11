Шалимов о Дзюбе: «Уникальный футболист. Сравнил бы его с Бергкампом — нет сильнейшего удара, но все голы на технику»

Из тех великих футболистов, с которыми играл я, могу сравнить Артема с Деннисом Бергкампом, который тоже не имел сильнейшего удара, но все голы — на исполнение, на технику. У Дзюбы то же самое, он использует свои сильные стороны, в том числе и габариты. Но с ними Артем мог закончить и чуть после 30, но держится, играет, находит мотивацию.