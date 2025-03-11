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Шалимов о Дзюбе: «Уникальный футболист. Сравнил бы его с Бергкампом — нет сильнейшего удара, но все голы на технику»

Напомним, форвард «Акрона» забил 234-й гол в карьере в матче 20-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов». 36-летний нападающий побил рекорд Александра Кержакова.

Источник: Спортс"

"Что касается рекорда, то Дзюба — уникальный футболист. Нельзя его сравнивать с Кержаковым, который имеет сильнейший удар. У Дзюбы я не видел ни разу удара с подъема, он не играл за счет этого.

Из тех великих футболистов, с которыми играл я, могу сравнить Артема с Деннисом Бергкампом, который тоже не имел сильнейшего удара, но все голы — на исполнение, на технику. У Дзюбы то же самое, он использует свои сильные стороны, в том числе и габариты. Но с ними Артем мог закончить и чуть после 30, но держится, играет, находит мотивацию.

Гол Дзюба забил свой коронный — в окружении соперников, на добивании, на чутье. Игрок, который был рядом, действовал именно по Артему, держал его — а Дзюба все равно забил! Вот в этом и уникальность — набить столько мячей, не обладая сильным поставленным ударом и высокой скоростью — это потрясающе. Просто красавчик", — сказал бывший тренер клубов РПЛ.