Шалимов о Дзюбе: «Уникальный футболист. Сравнил бы его с Бергкампом — нет сильнейшего удара, но все голы на технику»

"Что касается рекорда, то Дзюба — уникальный футболист. Нельзя его сравнивать с Кержаковым, который имеет сильнейший удар. У Дзюбы я не видел ни разу удара с подъема, он не играл за счет этого.
Из тех великих футболистов, с которыми играл я, могу сравнить Артема с Деннисом Бергкампом, который тоже не имел сильнейшего удара, но все голы — на исполнение, на технику. У Дзюбы то же самое, он использует свои сильные стороны, в том числе и габариты. Но с ними Артем мог закончить и чуть после 30, но держится, играет, находит мотивацию.
Гол Дзюба забил свой коронный — в окружении соперников, на добивании, на чутье. Игрок, который был рядом, действовал именно по Артему, держал его — а Дзюба все равно забил! Вот в этом и уникальность — набить столько мячей, не обладая сильным поставленным ударом и высокой скоростью — это потрясающе. Просто красавчик", — сказал бывший тренер клубов РПЛ.