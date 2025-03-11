Александр Мостовой: «Говорим про Месси и Роналду в футболе, а у нас есть Овечкин в хоккее. В этом сезоне он побьет рекорд Гретцки и вернется в Россию триумфатором»

Мы говорим про Месси и Роналду в футболе, а у нас есть Овечкин в хоккее. Александр в этом сезоне побьет рекорд Гретцки и вернется в Россию триумфатором. А в НХЛ устроят зарубу уже за рекорд Овечкина.