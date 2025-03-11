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Александр Мостовой: «Говорим про Месси и Роналду в футболе, а у нас есть Овечкин в хоккее. В этом сезоне он побьет рекорд Гретцки и вернется в Россию триумфатором»

Ранее 39-летний форвард заявил, что не планирует продлевать контракт с «Вашингтоном», который действует до конца июня 2026 года, и вернется в московское «Динамо».

Источник: Sports.Ru

«Это будет из области фантастики что-то. Если Саша примет решение вернуться в “Динамо”, конечно, мы его только поддержим!

Возможно, не на весь чемпионат даже, но на какие-то матчи — точно. Покажет нашим ребятам уровень, блеснет запредельным уровнем мастерства. От этого все только выиграют. Фантастика!

Мы говорим про Месси и Роналду в футболе, а у нас есть Овечкин в хоккее. Александр в этом сезоне побьет рекорд Гретцки и вернется в Россию триумфатором. А в НХЛ устроят зарубу уже за рекорд Овечкина.

Только Макдэвид и Мэттьюс претендуют на это, могут приблизиться к величию. А Саша — уже триумфатор, величайший просто! Ждем его домой поскорее", — сказал бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой.

Журова об Овечкине: «Настоящий патриот, никогда не открещивался от родины. Сейчас подходящий момент, чтобы с рекордом перейти в родной российский клуб».