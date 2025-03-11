Мартинес о Роналду: «Его талант неоспорим, Криштиану — один из лучших в истории футбола. Но больше всего выделяется его преданность делу. Его страсть представлять Португалию заразительна»

Но что выделяется больше всего, так это его преданность делу. Его страсть представлять Португалию заразительна и мотивирует всю команду. Сегодня его вызывают в состав не за то, кем он был, а за то, кем он остается: лучшим бомбардиром с 17 голами в 21 матче, которые мы провели за два года", — сказал главный тренер сборной Португалии.