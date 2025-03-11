Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дзюба признался, что ел корм для животных и упавшую на пол еду, подглядывал за соседями и читал чужие сообщения. Артем поучаствовал в игре «Было или не было»

Нападающий «Акрона», отвечая на вопросы, признал, что участвовал в драках, называл девушку «малыш», ел просроченные продукты, разбивал окно и убегал, передаривал подарки, плакал из-за фильма, подглядывал за соседями, пробовал корм для животных, выдумывал историю, чтобы впечатлить девушку, ел еду, которая упала на пол, играл в «Бутылочку» и читал чужие сообщения.
Источник: Спортс"

В то же время Дзюба заявил, что не ел лягушек и не флиртовал ради выгоды.