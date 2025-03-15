Мария Горбань назвала Дзюбу сигма-боем российского футбола

Sigma boy двух молодых россиянок стала настолько популярной, что ее обсуждали в Европарламенте. Там предложили запретить ее, поскольку композиция пропагандирует «патриархальные и пророссийские взгляды на мир». Немецкий евродепутат Нела Риль отметила, что песня популярна среди подростков, но в то же время является «одним из примеров российского проникновения в популярный дискурс через социальные сети».