Ранее 36-летний Дзюба, ставший лучшим бомбардиром в истории отечественного футбола (235 голов), получил вызов в сборную России впервые с 2021 года — на товарищеские игры с Замбией и Гренадой. Дзюба забил 30 мячей за сборную России, что позволяет ему разделять лидерство в списке лучших голеадоров с Александром Кержаковым.
«Артем Дзюба — сигма-бой российского футбола», — подписала Горбань публикацию.
Песню «Сигма бой», прогремевшую на весь мир, исполняют две 12-летние девочки из России Светлана Чертищева (блогер Betsy) и Мария Янковская. Трек, созданный в октябре 2024 года, в январе 2025-го попал в мировой топ-чарт Billboard и расположился там на 7 месте.
Sigma boy двух молодых россиянок стала настолько популярной, что ее обсуждали в Европарламенте. Там предложили запретить ее, поскольку композиция пропагандирует «патриархальные и пророссийские взгляды на мир». Немецкий евродепутат Нела Риль отметила, что песня популярна среди подростков, но в то же время является «одним из примеров российского проникновения в популярный дискурс через социальные сети».