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Артем Дзюба: «Буду гордиться матчами за сборную на ЧМ — это лучшее, что произошло в карьере, лучшие эмоции. Никогда их не забуду, когда вся страна так любила футбол»

Нападающий «Акрона» получил вызов в национальную команду на товарищеские матчи против сборных Гренады и Замбии.

Источник: Спортс"

— Философский вопрос: что для тебя матч за сборную?

— Блин, ну это такое прямо… Это такое состояние души, наверное, такого умиротворения внутри. Какая-то гордость.

По прошествии своей карьеры, когда я закончу, главным, чем я буду гордиться, — это матчами за сборную на чемпионате мира, наверное.

Это лучшее, что произошло в моей футбольной карьере. Это лучшие эмоции, которые я испытывал. И я их никогда не забуду, когда вся страна так любила футбол. Как мальчишки, вообще люди везде встречали — это незабываемые ощущения.

Сборная для меня — это то место, где я, наверное, получил весь максимальный спектр эмоций: от негатива до позитива. Сборная для меня всегда была особым местом, — сказал Артем Дзюба.