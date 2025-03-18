Артем Дзюба: «Буду гордиться матчами за сборную на ЧМ — это лучшее, что произошло в карьере, лучшие эмоции. Никогда их не забуду, когда вся страна так любила футбол»

— Философский вопрос: что для тебя матч за сборную?
— Блин, ну это такое прямо… Это такое состояние души, наверное, такого умиротворения внутри. Какая-то гордость.
По прошествии своей карьеры, когда я закончу, главным, чем я буду гордиться, — это матчами за сборную на чемпионате мира, наверное.
Это лучшее, что произошло в моей футбольной карьере. Это лучшие эмоции, которые я испытывал. И я их никогда не забуду, когда вся страна так любила футбол. Как мальчишки, вообще люди везде встречали — это незабываемые ощущения.
Сборная для меня — это то место, где я, наверное, получил весь максимальный спектр эмоций: от негатива до позитива. Сборная для меня всегда была особым местом, — сказал Артем Дзюба.