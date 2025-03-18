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Чернов о победе «Спартака»: «Зенит» — соперник, на которого в глубине души по‑другому настраиваешься. Весь матч прошел под нашим контролем"

Команда тренера Деяна Станковича победила 2:1 в игре 21-го тура Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

«Нет такого, что матчи против “Зенита” более принципиальны, чем против ЦСКА.

Мы выходим на каждую игру и играем максимально агрессивно. Я бы не сказал, что мы как‑то делим команды.

Понятно, что «Зенит» — соперник, на которого ты в глубине души как‑то по‑другому настраиваешься. За неделю уже был ажиотаж.

Мы понимали, что все билеты были проданы. На скамейке после забитых мячей была радость.

Вся игра проходила под нашим контролем. Мне кажется, мы были злее, агрессивнее и заряженнее«, — сказал защитник “Спартака” Никита Чернов.