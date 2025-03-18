Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитрий Губерниев: «Конкуренция в российском футболе — мощнейший двигатель прогресса. Такой “Спартак” — это уже борьба за чемпионство»

«Спартак» обыграл «Зенит» (2:1) в матче 21-го тура Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

— Посмотрим, что будет дальше. Но такой «Спартак» — это уже борьба за чемпионство. И Мартинса надо удерживать в команде. Понятно, что «Зенит» без Вендела пробуксовывал.

Но чем больше команд у нас борется за чемпионство — тем лучше. Это сфера интересов футбола.

Это был матч, который все смотрели, переживали, кто за «Спартак», кто — за «Зенит». Конкуренция в российском футболе — это мощнейший двигатель прогресса.

Поэтому поздравляю «Спартак», а «Зениту» не унывать! Ну и ждем увлекательную концовку сезона. Выиграл не только «Спартак», но и «Краснодар».

— Можно ли «Краснодар» назвать главным претендентом на чемпионство?

— «Краснодар» — один из главных, но никак не главный. Претендентов хватает, — сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.