Дмитрий Губерниев: «Конкуренция в российском футболе — мощнейший двигатель прогресса. Такой “Спартак” — это уже борьба за чемпионство»

— Посмотрим, что будет дальше. Но такой «Спартак» — это уже борьба за чемпионство. И Мартинса надо удерживать в команде. Понятно, что «Зенит» без Вендела пробуксовывал.
Но чем больше команд у нас борется за чемпионство — тем лучше. Это сфера интересов футбола.
Это был матч, который все смотрели, переживали, кто за «Спартак», кто — за «Зенит». Конкуренция в российском футболе — это мощнейший двигатель прогресса.
Поэтому поздравляю «Спартак», а «Зениту» не унывать! Ну и ждем увлекательную концовку сезона. Выиграл не только «Спартак», но и «Краснодар».
— Можно ли «Краснодар» назвать главным претендентом на чемпионство?
— «Краснодар» — один из главных, но никак не главный. Претендентов хватает, — сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.