Белоруска Гринкевич будет делегатом УЕФА в четвертьфинале женской Лиги чемпионов

Белоруска Светлана Гринкевич будет делегатом УЕФА на завтрашнем матче в Германии между футболистками «Вольфсбурга» и действующим победителем главного континентального турнира испанской «Барселоной». Делегатом УЕФА белоруска впервые стала в 2009 году и с тех пор работала на матчах самых престижных турниров — Лиги чемпионов, Лиги Европы, а в 2016 году стала первой в истории женщиной, которая была делегатом на играх мужского чемпионата Европы. В 2018 году она представляла УЕФА в финальном поединке женской Лиги чемпионов. Светлана Гринкевич является заместителем начальника международно-правового департамента ассоциации «Белорусская федерация футбола».