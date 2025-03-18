Белоруска Гринкевич будет делегатом УЕФА в четвертьфинале женской Лиги чемпионов

Белоруска Светлана Гринкевич будет делегатом УЕФА на завтрашнем матче в Германии между футболистками «Вольфсбурга» и действующим победителем главного континентального турнира испанской «Барселоной». Делегатом УЕФА белоруска впервые стала в 2009 году и с тех пор работала на матчах самых престижных турниров — Лиги чемпионов, Лиги Европы, а в 2016 году стала первой в истории женщиной, которая была делегатом на играх мужского чемпионата Европы. В 2018 году она представляла УЕФА в финальном поединке женской Лиги чемпионов. Светлана Гринкевич является заместителем начальника международно-правового департамента ассоциации «Белорусская федерация футбола».
Первые четвертьфинальные встречи женской ЛЧ состоятся сегодня. В испанской столице футболистки мадридского «Реала» примут лондонский «Арсенал», а в Мюнхене «Бавария» сыграет с финалистом прошлого турнира французским «Лионом». В английском дерби «Манчестер Сити» 19 марта встретится у себя дома с лондонским «Челси». Ответные матчи за попадание в полуфинал пройдут 26 и 27 марта. Полуфиналы намечены на 19/20 и 26/27 апреля, а решающий поединок состоится 24 мая в Лиссабоне.
Женская Лига чемпионов проводится с 2001 года. Восемь раз этот турнир выигрывали футболистки «Лиона», четыре победы у немецкого «Франкфурта», три — у «Барселоны», по два в активе немецких «Вольфсбурга» и «Турбине», а также шведского «Умео», по разу выигрывали английский «Арсенал» и немецкий «Дуйсбург».