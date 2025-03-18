Депутат Свищев о Дзюбе в сборной: «Артем может принести много пользы своим опытом, авторитетом и хорошей формой. Почему бы не дать ему капитанскую повязку?»

"Мне кажется, что слишком много внимания сейчас уделяется тому, будет играть Дзюба за сборную или нет, и если да, то в каком статусе. Я не нахожу здесь ничего сложного, ведь Карпин видит, что Дзюба сейчас находится в хорошей форме, забивает и является бомбардиром, образно говоря, всех времен и народов. И почему бы не дать ему капитанскую повязку?