Депутат Свищев о Дзюбе в сборной: «Артем может принести много пользы своим опытом, авторитетом и хорошей формой. Почему бы не дать ему капитанскую повязку?»

"Мне кажется, что слишком много внимания сейчас уделяется тому, будет играть Дзюба за сборную или нет, и если да, то в каком статусе. Я не нахожу здесь ничего сложного, ведь Карпин видит, что Дзюба сейчас находится в хорошей форме, забивает и является бомбардиром, образно говоря, всех времен и народов. И почему бы не дать ему капитанскую повязку?
Я считаю, что Дзюба своим опытом, авторитетом и хорошей формой может принести команде много пользы. Хотя у специалистов мнения на этот счет различные.
Я думаю, что нет ничего страшного в том, чтобы посмотреть команду во главе с Дзюбой в не самом главном матче в истории сборной России. Артем ведь поставил бомбардирский рекорд в российских чемпионатах, и было бы неплохо, чтобы он то же самое сделал и в сборной России", — сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.