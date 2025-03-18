Мостовой о Дзюбе в сборной: «Смешно, почему не вызвать Кержакова, Аршавина, Мостового? В 55 лет выйду и забью торговому центру — тоже рекорд хочу!»

"Про Дзюбу и его рекорд даже говорить не хочу, не хочу на эту тему распространяться. Это все смешно. Что тогда не вызвать Кержакова, Аршавина, Мостового? Вызывайте всех тогда, мы забьем, рекорды установим.
Я тоже хочу рекорд установить. В 55 лет выйду и забью торговому центру, я тоже хочу!" — сказал бывший игрок сборной России.
Дзюба делит с Александром Кержаковым рекорд по голам за национальную команду — у обоих по 30 забитых мячей.
Ранее Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, забив 234-й гол и обогнав Кержакова. Сейчас у Дзюбы 235 голов в карьере.