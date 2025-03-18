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Валерий Масалитин: «Рекорд Овечкина будет признаваться по всему миру, достижение Дзюбы — сугубо личное отношение россиян. Сравнивать его с Александром бесполезно»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (887 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Спортс"

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба забил 234-й гол в карьере в матче 20-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. 36-летний форвард превзошел рекорд Александра Кержакова.

— Как считаете, побьет ли Овечкин рекорд Гретцки?

— Естественно, побьет. Это такой рекорд, который, казалось, был на века. Гретцки очень много забивал, проводил яркие матчи. Стал легендой НХЛ.

А тут появляется русский, который претендует на обновление рекорда. Конечно, это нам большой плюс, что вырастили такого большого хоккеиста, который побьет рекорд, это просто вопрос времени.

— Насколько уместно сравнение бомбардирского рекорда Дзюбы с погоней Александра Овечкина за рекордом Гретцки?

— Тут цифры, скажем так, чуть-чуть другие. Понятно, что оба рекорда хорошие. Но сравнивать их не надо.

Если рекорд Овечкина будет признаваться по всему миру, все будут уважать это достижение Александра, то рекорд Дзюбы — это сугубо личное отношение россиян. Сравнивать его с Овечкиным бесполезно, — заявил бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин.