Пети отказался делать выбор между Месси и Роналду: «Это как спрашивать, какой суперкар тебе нравится больше, или какая красивая женщина. Лео, Криштиану, Марадона, Пеле — я люблю их всех»

Это все равно, что спрашивать, какой суперкар тебе нравится больше, или какая еда, или какая красивая женщина. Месси, Роналду, Пеле, Диего Марадона, Мишель Платини, Йохан Кройфф, Зинедин Зидан. Не спрашивайте меня! Я люблю их всех«, — сказал бывший полузащитник “Арсенала” и “Челси” в интервью YaySweepstakes.com.