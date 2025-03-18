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Пети отказался делать выбор между Месси и Роналду: «Это как спрашивать, какой суперкар тебе нравится больше, или какая красивая женщина. Лео, Криштиану, Марадона, Пеле — я люблю их всех»

"Криштиану Роналду приближается к отметке в 1000 голов, но я ни за что не смог бы сделать выбор между ним и Лионелем Месси.

Источник: Sports.Ru

Это все равно, что спрашивать, какой суперкар тебе нравится больше, или какая еда, или какая красивая женщина. Месси, Роналду, Пеле, Диего Марадона, Мишель Платини, Йохан Кройфф, Зинедин Зидан. Не спрашивайте меня! Я люблю их всех«, — сказал бывший полузащитник “Арсенала” и “Челси” в интервью YaySweepstakes.com.