Кержаков нанесет первый удар по мячу в матче Россия — Гренада: «Пас на Дзюбу станет символом уважения и преемственности двух легенд сборной»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что Кержаков приглашен на матч для символического ввода мяча в игру.
"Мы пригласили и будем очень рады видеть на завтрашнем матче Александра Кержакова. Он, как и Артем Дзюба, является рекордсменом национальной команды, частью ее большой истории.
Поэтому, по нашей задумке, пас Кержакова на Дзюбу в качестве первого удара по мячу на матче станет символом уважения и преемственности двух легенд сборной России", — сказал Митрофанов.
Кержаков и Дзюба делят первое место по количеству голов за сборную России — по 30.
Дзюба заявил, что Кержаков не поздравил его с рекордом: «Он вообще как-то токсично себя ведет, лукавит».