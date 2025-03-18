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Кержаков нанесет первый удар по мячу в матче Россия — Гренада: «Пас на Дзюбу станет символом уважения и преемственности двух легенд сборной»

Завтра команда Валерия Карпина проведет товарищескую встречу с командой Гренады. Начало — в 20:00 по московскому времени.
Источник: Спортс"

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что Кержаков приглашен на матч для символического ввода мяча в игру.

"Мы пригласили и будем очень рады видеть на завтрашнем матче Александра Кержакова. Он, как и Артем Дзюба, является рекордсменом национальной команды, частью ее большой истории.

Поэтому, по нашей задумке, пас Кержакова на Дзюбу в качестве первого удара по мячу на матче станет символом уважения и преемственности двух легенд сборной России", — сказал Митрофанов.

Кержаков и Дзюба делят первое место по количеству голов за сборную России — по 30.

Дзюба заявил, что Кержаков не поздравил его с рекордом: «Он вообще как-то токсично себя ведет, лукавит».