Дзюба о своих словах про Гренаду: «Можно сказать, что я переобулся. Как и любой человек, я склонен где-то неправильно говорить. Может, от обиды»

— Можно сказать, что я переобулся. Я проходил мимо игроков сборной Гренады — почти все с меня ростом, а есть и выше. Поэтому нужно будет попотеть. Это ребята другого калибра по сравнению со сборной Брунея.
Как и любой человек, я склонен где-то неправильно говорить. Может, от обиды или еще чего. Но я здесь. Валерий Георгиевич позвонил, и я приехал. Других разговоров быть не может, я безумно счастлив здесь находиться, — сказал нападающий сборной России.
Товарищеский матч Россия — Гренада пройдет завтра в Москве, начало — в 20:00 по московскому времени.