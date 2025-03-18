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Дзюба о своих словах про Гренаду: «Можно сказать, что я переобулся. Как и любой человек, я склонен где-то неправильно говорить. Может, от обиды»

— Вы говорили, что не хотели бы забивать Гренаде и подобным сборным, которые занимают не очень высокие места в рейтинге. Можно ли сказать, что вы переобулись?

Источник: Спортс"

— Можно сказать, что я переобулся. Я проходил мимо игроков сборной Гренады — почти все с меня ростом, а есть и выше. Поэтому нужно будет попотеть. Это ребята другого калибра по сравнению со сборной Брунея.

Как и любой человек, я склонен где-то неправильно говорить. Может, от обиды или еще чего. Но я здесь. Валерий Георгиевич позвонил, и я приехал. Других разговоров быть не может, я безумно счастлив здесь находиться, — сказал нападающий сборной России.

Товарищеский матч Россия — Гренада пройдет завтра в Москве, начало — в 20:00 по московскому времени.