Дзюба о своих словах про Гренаду: «Можно сказать, что я переобулся. Как и любой человек, я склонен где-то неправильно говорить. Может, от обиды»

Как и любой человек, я склонен где-то неправильно говорить. Может, от обиды или еще чего. Но я здесь. Валерий Георгиевич позвонил, и я приехал. Других разговоров быть не может, я безумно счастлив здесь находиться, — сказал нападающий сборной России.