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Дзюба о возможности побить рекорд по голам за сборную: «Не надо зацикливаться на этом мяче. Если забью, будет здорово, если не забью — вы тут почти все будете злорадствовать»

36-летний нападающий делит с Александром Кержаковым первое место в списке лучших бомбардиров национальной команды — они забили по 30 голов.

Источник: Спортс"

Завтра сборная России проведет товарищеский матч с командой Гренады.

— Вы говорили, что это может быть last dance. Можно сказать, что если установите рекорд, то завершите карьеру в сборной?

— Это возможно, вообще все возможно. Очень легко говорить, но на самом деле большая ответственность. Не надо зацикливаться на этом мяче. Если забью, будет здорово, если не забью — вы тут почти все будете злорадствовать. Но это футбол, бывает всякое.

Знаете, если я когда‑нибудь понадоблюсь сборной, я всегда готов. Закрывать дверь в сборную я никогда не буду, но надо же всегда ей соответствовать, — сказал Дзюба.

Дзюба о своих словах про Гренаду: «Можно сказать, что я переобулся. Как и любой человек, я склонен где-то неправильно говорить. Может, от обиды».