Дзюба о возможности побить рекорд по голам за сборную: «Не надо зацикливаться на этом мяче. Если забью, будет здорово, если не забью — вы тут почти все будете злорадствовать»

Завтра сборная России проведет товарищеский матч с командой Гренады.
— Вы говорили, что это может быть last dance. Можно сказать, что если установите рекорд, то завершите карьеру в сборной?
— Это возможно, вообще все возможно. Очень легко говорить, но на самом деле большая ответственность. Не надо зацикливаться на этом мяче. Если забью, будет здорово, если не забью — вы тут почти все будете злорадствовать. Но это футбол, бывает всякое.
Знаете, если я когда‑нибудь понадоблюсь сборной, я всегда готов. Закрывать дверь в сборную я никогда не буду, но надо же всегда ей соответствовать, — сказал Дзюба.
Дзюба о своих словах про Гренаду: «Можно сказать, что я переобулся. Как и любой человек, я склонен где-то неправильно говорить. Может, от обиды».