Дзюба о возможности побить рекорд по голам за сборную: «Не надо зацикливаться на этом мяче. Если забью, будет здорово, если не забью — вы тут почти все будете злорадствовать»

— Это возможно, вообще все возможно. Очень легко говорить, но на самом деле большая ответственность. Не надо зацикливаться на этом мяче. Если забью, будет здорово, если не забью — вы тут почти все будете злорадствовать. Но это футбол, бывает всякое.