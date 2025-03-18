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Карпин о том, что его «нагнули» с вызовом Дзюбы: «Кто может это сделать? Пускай Гурцкая скажет, мне самому интересно»

36-летний нападающий был включен в заявку сборной России на товарищеские матчи с командами Гренады и Замбии.

Источник: Спортс"

— Тимур Гурцкая, говоря о вызове Артема Дзюбы в сборную, сказал «Валеру нагнули». Могли бы как-то отреагировать?

— Тимура я бы спросил: «Интересно, кто [нагнул]?» Пускай скажет, кто меня нагнул, мне самому интересно. Кто же этот человек?

— РФС.

— Кто это, говорите фамилии?

— Там множество менеджеров…

— Вы думаете, что менеджер РФС меня может нагнуть? Вы можете сказать, кто этот человек?

— Нет.

— Ну, спасибо. Я вам говорю, что нет, не нагнули. Кто меня может нагнуть? Я уже рассказал, как это происходило. Почему в это трудно поверить? — сказал главный тренер сборной России.