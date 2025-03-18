У Карпина произошла перепалка с Сергеем Егоровым по поводу Дзюбы: «Вы считали, что Артем заслуживал вызов, а я нет. В этот раз я так посчитал»

Даже за сутки до вызова Артем высказывался так, что при Карпине, наверное, этого не произойдет. Этим и удивительно событие. Не прошло и десяти лет, когда один из вас другому предлагал поправить панамку".
Валерий Карпин: "Во-первых, прошло десять лет. Во-вторых, люди меняются. В-третьих, удивительное событие происходит потому, что я так решил. Мне так захотелось. Артем это заслужил, как я считаю.
Егоров: «Мне так захотелось» и «Артем заслужил» — это совершенно разные вещи".
Карпин: «Артем заслужил, и мне захотелось. Так нормально?».
Егоров: «Нет».
Карпин: «А как?».
Егоров: «Артем заслужил. Поэтому логичными были вопросы, которые задавались ранее, когда Артем этого так же заслуживал, но вы его по каким-то причинам не вызывали. Я хочу понять: почему?».
Карпин: «Вы считали, что он заслужил, а я так не считал. А в этот раз я так посчитал».