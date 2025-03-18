У Карпина произошла перепалка с Сергеем Егоровым по поводу Дзюбы: «Вы считали, что Артем заслуживал вызов, а я нет. В этот раз я так посчитал»

Сергей Егоров: "На мой взгляд, мы присутствуем на в некотором роде историческом событии. Я никогда не думал, что вообще когда-нибудь увижу рядом Валерия Карпина и Артема Дзюбу. За четыре последних года мы вам неоднократно задавали вопросы про вызов Артема, и вы, и он по-разному на это реагировали.