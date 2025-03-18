Карпин об Овечкине: «Следим за погоней, особенно поколение скуфов. Вся Россия будет счастлива, если он побьет рекорд Гретцки. Как и все будут счастливы рекорду Дзюбы»

Форвард «Акрона» Артем Дзюба делит с Александром Кержаковым первую строчку в списке лучших бомбардиров сборной России.
"Следим за погоней Овечкина, особенно поколение скуфов, сами играли и в хоккей, и в футбол. Никто не задумывался, что возможно побить рекорд Гретцки.
Вся Россия будет счастлива, если это произойдет. Как и все будут счастливы, если Артем — лучше в матче с Гренадой — на первой минуте побьет рекорд.
Вы считаете рекорды, сколько забьем, но надо сначала забить. Футбол — вещь непредсказуемая, мы надеемся, что это произойдет, но не все так просто", — сказал главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин.