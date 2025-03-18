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«Хотелось бы сказать Гурцкой: прежде чем говорить про человека, он должен его знать. Он футболе не очень хорошо разбирается, с вертолетика смотрит и позволяет себе очень много фраз». Дзюба об агенте

— Мне показывали фрагмент, где Тимур Гурцкая говорит, что вон Дзюба, Соболев мерзкие люди. Мне просто хотелось бы Тимуру Гурцкой сказать, что прежде чем говорить про кого-то, он хотя бы должен знать. Мы с ним даже не виделись ни разу.

Источник: Спортс"

— Мне показывали фрагмент, где Тимур Гурцкая говорит, что вон Дзюба, Соболев мерзкие люди. Мне просто хотелось бы Тимуру Гурцкой сказать, что прежде чем говорить про кого-то, он хотя бы должен знать. Мы с ним даже не виделись ни разу. А он уже сделал выводы, какой я человек.

Если бы ему было 20−30 лет, я бы еще это мог понять, но когда человеку за 50, и он в футболе не очень хорошо разбирается, с вертолетика смотрит и позволяет себе очень много фраз говорить.

— Он предсказал уход Валерия Георгиевича [Карпина] из «Ростова».

— Он не предсказал, у него наверняка был инсайд. Я знал про это раньше всех от Олеси (Иванченко — ведущей «Натальной карты» — прим.).

— Есть хоть один, кто разбирается в футболе, Артем?

— Есть. Много людей и футбольных экспертов.

— Могли бы перечислить?

— Футбольных экспертов или вообще?

— Кто разбирается в футболе?

— Мы уже тут базар начинаем устраивать. Мы пришли сюда на конференцию говорить про футбол. Вы задаете нам вопрос и не верите в ответ? Смысл тогда от вопроса? — сказал нападающий «Акрона» и сборной России.

Гурцкая о внимании к рекорду Дзюбы: «Никто не хочет раскручивать человека на негативе. Если бы это была более позитивная личность, об этом трубили бы на каждом шагу».

Гурцкая о Дзюбе в сборной: «Не нравится, что Валеру нагнули. Решение принято под давлением, кажется. Думаете, Карпин лежал дома и думал: “Надо обыграть Гренаду и Замбию — без Дзюбы это не сделаем”?».