«Хотелось бы сказать Гурцкой: прежде чем говорить про человека, он должен его знать. Он футболе не очень хорошо разбирается, с вертолетика смотрит и позволяет себе очень много фраз». Дзюба об агенте

— Мне показывали фрагмент, где Тимур Гурцкая говорит, что вон Дзюба, Соболев мерзкие люди. Мне просто хотелось бы Тимуру Гурцкой сказать, что прежде чем говорить про кого-то, он хотя бы должен знать. Мы с ним даже не виделись ни разу. А он уже сделал выводы, какой я человек.