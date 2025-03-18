Дзюба о вызове в сборную: «Главная цель — ощутить себя в футболке команды, прочувствовать гимн и уже потом постараться забить. Зацикливаться на этом точно нельзя»

— Если вас выпустят на поле, то цель забить? Ради этого вы здесь?
— Это одна из целей. Главная цель — ощутить себя в футболке сборной, прочувствовать гимн и уже потом постараться забить. Зацикливаться на этом точно нельзя, — сказал Дзюба.
Представляющий «Акрон» форвард делит первое место по голам за национальную команду с Александром Кержаковым. У них по 30 мячей. В последний раз Дзюба проводил матч в составе сборной в 2021 году.
Игра России против Гренады пройдет в Москве на «ВТБ Арене». 25 марта на этом же стадионе состоится встреча с командой Замбии.