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Дзюба о вызове в сборную: «Главная цель — ощутить себя в футболке команды, прочувствовать гимн и уже потом постараться забить. Зацикливаться на этом точно нельзя»

19 марта команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч со сборной Гренады. 36-летний нападающий выйдет на поле с капитанской повязкой.
Источник: Спортс"

— Если вас выпустят на поле, то цель забить? Ради этого вы здесь?

— Это одна из целей. Главная цель — ощутить себя в футболке сборной, прочувствовать гимн и уже потом постараться забить. Зацикливаться на этом точно нельзя, — сказал Дзюба.

Представляющий «Акрон» форвард делит первое место по голам за национальную команду с Александром Кержаковым. У них по 30 мячей. В последний раз Дзюба проводил матч в составе сборной в 2021 году.

Игра России против Гренады пройдет в Москве на «ВТБ Арене». 25 марта на этом же стадионе состоится встреча с командой Замбии.