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Семшов о Гренаде: «Дойдут до ворот сборной России несколько раз — это уже будет достижение для них. Там всего два футбольных стадиона»

Товарищеская игра пройдет сегодня в Москве.

Источник: Спортс"

«Насколько я знаю, в Гренаде всего два футбольных стадиона. Мне кажется, “ВТБ Арена” для них — это целый музей. Не представляю, как они будут играть, но думаю, что повторится ситуация со сборной Брунея.

Их основная задача — получить новые впечатления, посмотреть Москву, получить удовольствие от футбола. Если они дойдут до ворот сборной России несколько раз — это уже будет достижение для них.

Это не значит, что матч не представляет интереса для болельщиков сборной России. Тем более Артем Дзюба идет за новым рекордом", — сказал бывший футболист сборной России.