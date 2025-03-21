Защитник Канады Джонстон о США: «Нашей стране угрожают, на нее нападают. Настали трудные времена, нам повезло играть в важный для страны период»

Сборные Канады и США могут встретиться в финале Лиги наций КОНКАКАФ. В ½ финала команда Канады сыграет с Мексикой, а США — с Панамой.
"Я вырос в семье, где образование было на первом плане. Футбол был на втором месте. [Нынешняя политическая ситуация] занимает не только все мои мысли, но и мысли членов моей семьи. Я много слышу о стрессе и беспокойстве, которые они испытывают из-за этого.
Здорово видеть, насколько это объединило людей. На протяжении всей истории мы испытывали огромное уважение к американцам. Но можно увидеть, как резко реагируют канадцы, когда кто-то начинает это нарушать. Я думаю, это характеризует Канаду: мы относимся ко всем с уважением, но в то же время это уважение и великодушие не являются признаками слабости.
Мы показали себя в хоккее: посмотрите, какие мы сплоченные, какие воодушевленные. Я просыпался ни свет ни заря, чтобы посмотреть матчи [Турнира четырех наций].
Нам, как команде, повезло, что [матчи Лиги наций] пройдут в довольно важный для Канады момент. Настали трудные времена. Экономика столкнется с трудностями из-за торговой войны. Предстоят трудные решения. Некоторые потеряют работу. Люди будут искать, за что зацепиться.
Мы видели, что сделала хоккейная команда (сборная Канады выиграла Турнир четырех наций, обыграв в финале команду США — Спортс«“), они добились успеха в самый ответственный момент. У нас будет шанс тоже сделать это и обрести еще более сильный импульс перед чемпионатом мира 2026 года.
Наша страна находится под угрозой, на нее нападают… Это должно усилить напряженность [перед матчами] «, — сказал защитник сборной Канады и “Селтика” Алистер Джонстон.