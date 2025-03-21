Защитник Канады Джонстон о США: «Нашей стране угрожают, на нее нападают. Настали трудные времена, нам повезло играть в важный для страны период»

Здорово видеть, насколько это объединило людей. На протяжении всей истории мы испытывали огромное уважение к американцам. Но можно увидеть, как резко реагируют канадцы, когда кто-то начинает это нарушать. Я думаю, это характеризует Канаду: мы относимся ко всем с уважением, но в то же время это уважение и великодушие не являются признаками слабости.