Экс-арбитр Захаров: «Я бы пошел воевать с удовольствием, а как иначе?! Я все политические программы смотрю»

— Сам не представляю. Что происходит со страной? Я отслужил в армии шесть лет. Играл за СКА Хабаровск, был офицером.
Сейчас бы с удовольствием пошел воевать — но меня никто не возьмет…
— Неужели пошли бы?
— А как иначе?! Я все политические программы смотрю с большим удовольствием. На Украине было много друзей — со всеми отношения порвал.
— Прямо со всеми?
— Конечно. Давно уже. Ничего общего быть не может.
Хотя у меня в Одессе родная тетка жила, царство небесное. Там замечательные русские люди. Ну и еврейские тоже. Вот Ахметов, да?
— Что Ахметов?
— Богатый человек. Так успокойся ты уже. Никто не отдаст тебе донецкий уголь.
— Соломатин вон пошел воевать.
— Ну и молодец! Я еще судил — он начинал играть. Ноги большие, а толку никакого. Но парень достойный, — сказал 58-летний Захаров.