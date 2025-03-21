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Экс-арбитр Захаров: «Я бы пошел воевать с удовольствием, а как иначе?! Я все политические программы смотрю»

— А вы как выживаете на пенсию 29 тысяч рублей?
Источник: Спортс"

— Сам не представляю. Что происходит со страной? Я отслужил в армии шесть лет. Играл за СКА Хабаровск, был офицером.

Сейчас бы с удовольствием пошел воевать — но меня никто не возьмет…

— Неужели пошли бы?

— А как иначе?! Я все политические программы смотрю с большим удовольствием. На Украине было много друзей — со всеми отношения порвал.

— Прямо со всеми?

— Конечно. Давно уже. Ничего общего быть не может.

Хотя у меня в Одессе родная тетка жила, царство небесное. Там замечательные русские люди. Ну и еврейские тоже. Вот Ахметов, да?

— Что Ахметов?

— Богатый человек. Так успокойся ты уже. Никто не отдаст тебе донецкий уголь.

— Соломатин вон пошел воевать.

— Ну и молодец! Я еще судил — он начинал играть. Ноги большие, а толку никакого. Но парень достойный, — сказал 58-летний Захаров.