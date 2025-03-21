Дешам о 0:2 с Хорватией: «Франция была наказана за все моменты, предоставленные сопернику в 1-м тайме. После перерыва нам не хватило реализации»

В первом тайме мы играли ниже своих возможностей. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Мы были наказаны за все шансы, предоставленные им в первом тайме. Было слишком много ошибок", — сказал главный тренер сборной Франции в эфире TF1.