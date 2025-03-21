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Дешам о 0:2 с Хорватией: «Франция была наказана за все моменты, предоставленные сопернику в 1-м тайме. После перерыва нам не хватило реализации»

Франция уступила Хорватии (0:2) на выезде в первом матче ¼ финала Лиги наций.
Источник: Спортс"

"Мы хорошо начали игру, но были некоторые проблемы и ошибки. Мы предоставили сопернику возможности, чтобы забить. Второй тайм был намного лучше.

Майк Меньян отбил пенальти, а затем было несколько моментов. Во втором тайме мы сделали все, что от нас требовалось, но нам не хватило реализации.

Мы проиграли первый матч, но постараемся победить в ответной игре дома.

В первом тайме мы играли ниже своих возможностей. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Мы были наказаны за все шансы, предоставленные им в первом тайме. Было слишком много ошибок", — сказал главный тренер сборной Франции в эфире TF1.