Де ла Фуэнте о травме Кубарси: «Она не кажется слишком серьезной, но мы должны быть осторожны. Думаем, что он восстановится к воскресенью»

Мы должны постараться восстановить былые ощущения, что бывает нелегко, когда вы столько месяцев не играете вместе, вернуть точность в передачах и добиться большего успеха на этом этапе игры. Но я доволен тем, что мы увидели. У нас много талантливых игроков, и мы с оптимизмом смотрим на ответный матч".