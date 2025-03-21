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Де ла Фуэнте о травме Кубарси: «Она не кажется слишком серьезной, но мы должны быть осторожны. Думаем, что он восстановится к воскресенью»

Первый матч ¼ финала Лиги наций завершился ничьей со счетом 2:2.

Источник: Спортс"

"Последние минуты [первого тайма] были очень хорошими в нашем исполнении, затем Нидерланды перехватили инициативу, этот гол на 50-й секунде второго тайма сильно ударил по нам.

Мы играли интенсивнее и динамичнее, в концовке мы играли в большинстве. Мы знаем, что теперь все должно решиться дома, в Валенсии.

Мы должны постараться восстановить былые ощущения, что бывает нелегко, когда вы столько месяцев не играете вместе, вернуть точность в передачах и добиться большего успеха на этом этапе игры. Но я доволен тем, что мы увидели. У нас много талантливых игроков, и мы с оптимизмом смотрим на ответный матч".

О травме Кубарси.

«Голеностоп, это растяжение связок. Мы думаем, что он восстановится к воскресенью, и посмотрим, как пойдут дела. [Травма] не кажется слишком серьезной, но [до ответного матча] всего несколько дней, и мы должны быть осторожны», — сказал де ла Фуэнте.