Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мартинес о 0:1 с Данией: «Худший матч Португалии за 2 года — мы часто теряли мяч, позволили сопернику контратаковать и забить. Сыграли не на своем уровне, но у нас есть еще один шанс»

В первом матче ¼ финала Лиги наций португальцы уступили со счетом 0:1.
Источник: Спортс"

В 1-м тайме Дания не реализовала пенальти, назначенный за игру рукой Ренату Вейги — Диогу Кошта отбил удар Кристиана Эриксена.

"Это был наш худший матч за последние два года. Дело было не в плане на игру, а в том, что мы не проявили себя в агрессивной обстановке. Но нам нужны подобные матчи.

Дания была эффективна, Диогу Кошта дал нам возможность уверенно подойти к ответному матчу. Теперь нам понадобятся наши болельщики.

Нам не хватило интенсивности и сыгранности. Дания превосходила нас, но временами у нас были сложности из-за хороших действий отдельных игроков в обороне. Но нам нужны такие игры, как эта, чтобы совершенствоваться.

Мы вышли в четвертьфинал Лиги наций, но сегодня сыграли не на своем уровне, мы позволили Дании открыть счет в игре и допускали контратаки, часто теряли мяч. Но у нас есть еще один шанс, и нам нужны болельщики, чтобы показать свой уровень.

Мы должны контролировать игру, забивать, а нам этого не хватало. У Дании была четкая идея проводить быстрые атаки и разместить четверых или пятерых игроков в центральной зоне. Мы поздно включились, но настрой и игра Ренату Вейги, Рубена Диаша и Диогу Кошты оставляют нас в борьбе во втором матче", — сказал главный тренер сборной Португалии.