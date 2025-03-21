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Нагельсманн о 2:1 с Италией: «Опасный результат, у Германии преимущество всего в один мяч. В ответном матче нужно думать, что сегодня мы сыграли 0:0»

Немецкая команда одержала победу со счетом 2:1 в первом матче ¼ финала Лиги наций.

Источник: Sports

— Как проанализируете матч?

— Мы не очень хорошо начали, создали мало моментов, несмотря на то, что владели мячом, и пропустили первыми. Пропустив, мы попытались переломить ситуацию, и нам удалось проявить силу, необходимую для этого.

Италия оборонялась не так, как в других матчах Лиги наций, мы хорошо адаптировались. Кляйндинст вышел на поле и забил, Горетцка сыграл очень хорошо: после всего, через что он прошел, он действительно показал отличную игру. Он отличный игрок, который вернулся в наше распоряжение, и я очень доволен тем, что он сделал сегодня.

— Каковы шансы на выход в следующий раунд?

— Я должен еще раз сказать, что шансы 50 на 50, мы провели только один матч. Хотя это не так, если мы посмотрим на статистику: мы забили на один гол больше, у нас будет больше шансов на выход в следующий раунд. В Дортмунде мы должны будем думать, что сегодня мы сыграли вничью 0:0.

— Что вас больше всего беспокоит перед ответным матчем?

— Я думаю, этот результат опасный, у нас преимущество всего в один мяч. У нас есть несколько идей по поводу ответного матча, мы обсудим их с игроками. Я не боюсь, но думаю, что это будет интересный матч. Мы со Спаллетти постараемся исправить то, что не получилось, — сказал Нагельсманн.