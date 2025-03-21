Нагельсманн о 2:1 с Италией: «Опасный результат, у Германии преимущество всего в один мяч. В ответном матче нужно думать, что сегодня мы сыграли 0:0»

— Я должен еще раз сказать, что шансы 50 на 50, мы провели только один матч. Хотя это не так, если мы посмотрим на статистику: мы забили на один гол больше, у нас будет больше шансов на выход в следующий раунд. В Дортмунде мы должны будем думать, что сегодня мы сыграли вничью 0:0.