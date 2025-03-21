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Куман о 2:2 с Испанией: «Грустно, когда пропускаешь под конец. Но когда играешь вдесятером, понимаешь, что будет тяжело»

Сборная Нидерландов пропустила второй гол на 93-й минуте.

Источник: Sports

"Это немного грустно, когда пропускаешь под конец. Не думаю, что мы такого заслуживали. Но когда играешь вдесятером, понимаешь, что будет тяжело. Как мы играли, как боролись — все это было очень хорошо. Мы осмелились перенести в Испанию решение исхода этого противостояния. И мы были сильнее.

Знаем, что Джереми [Фримпонг} у нас обладает высокой скоростью. Помимо этого мы просили его как можно чаще перемещаться на позицию левого защитника, и он с этим справился очень хорошо", — сказал тренер сборной Нидерландов.