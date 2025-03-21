Куман о 2:2 с Испанией: «Грустно, когда пропускаешь под конец. Но когда играешь вдесятером, понимаешь, что будет тяжело»

"Это немного грустно, когда пропускаешь под конец. Не думаю, что мы такого заслуживали. Но когда играешь вдесятером, понимаешь, что будет тяжело. Как мы играли, как боролись — все это было очень хорошо. Мы осмелились перенести в Испанию решение исхода этого противостояния. И мы были сильнее.
Знаем, что Джереми [Фримпонг} у нас обладает высокой скоростью. Помимо этого мы просили его как можно чаще перемещаться на позицию левого защитника, и он с этим справился очень хорошо", — сказал тренер сборной Нидерландов.