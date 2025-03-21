Далич о 2:0 с Францией: «Хорватия играла компактно и дисциплинированно. В Париже будет тяжело, но верю, что выйдем в финальную стадию»

Если предоставить Франции свободное пространство, она накажет тебя. Мы сделали замены в правильное время, чтобы сохранить интенсивность. Соперник имел моменты во втором тайме, когда мы, возможно, стали играть похуже. Мы добились большой победы, но через три дня будет уже другой матч.
В воскресенье в Париже будет тяжело. У французов будет мощная поддержка, и они прекрасно понимают свою задачу. Надеюсь, мы проявим футбольную мудрость и выберем правильную тактику. Будет непросто, но я верю, что мы выйдем в финальную стадию", — сказал тренер сборной Хорватии.