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Далич о 2:0 с Францией: «Хорватия играла компактно и дисциплинированно. В Париже будет тяжело, но верю, что выйдем в финальную стадию»

"Хочу поздравить своих игроков с этим фантастическим достижением. Мы играли компактно и дисциплинированно. Даже не забив пенальти, мы не опустили руки. Мы создали много моментов, сохраняли построения в обороне, но старались не отсиживаться в защите.

Источник: Sports

Если предоставить Франции свободное пространство, она накажет тебя. Мы сделали замены в правильное время, чтобы сохранить интенсивность. Соперник имел моменты во втором тайме, когда мы, возможно, стали играть похуже. Мы добились большой победы, но через три дня будет уже другой матч.

В воскресенье в Париже будет тяжело. У французов будет мощная поддержка, и они прекрасно понимают свою задачу. Надеюсь, мы проявим футбольную мудрость и выберем правильную тактику. Будет непросто, но я верю, что мы выйдем в финальную стадию", — сказал тренер сборной Хорватии.