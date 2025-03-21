Немецкие игроки очень высокие, поэтому я и выпустил Белланову. Они хорошо играют головой. Всем известно, что мы пропускам слишком много после стандартов, но мы работаем над этим. Впрочем, все равно сложно, когда играешь против таких высоких и сильных футболистов. В то же время мы должны справляться и с этим", — сказал тренер сборной Италии.
Спаллетти об 1:2 с Германией: «Италии сложно, когда играешь против таких высоких и сильных футболистов. Порой мы выпадали из ритма»
"Порой мы выпадали из игрового ритма, а Германия всегда действовала ровно, на одном уровне. Потом мы в нескольких ситуациях сделали неправильный выбор, за что и поплатились. Особенно в эпизоде с ответным голом, когда они отыскали свободного игрока в штрафной.