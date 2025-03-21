Черников о Дзюбе: «Весельчак, общительный, открытый человек. Ни разу не видел, чтобы он грустил, ходил хмурый»

— Хорошая была атмосфера. Все эти дни мы серьезно готовились к матчу с Гренадой (5:0). И Артем — не исключение. Разумеется, после игры все поздравили его с рекордом. Понимали с самого начала, что ему до этого остался один гол. Дзюба здорово реализовал свой момент. И мы очень порадовались за него.