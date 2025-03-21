Черников о Дзюбе: «Весельчак, общительный, открытый человек. Ни разу не видел, чтобы он грустил, ходил хмурый»

— Какая атмосфера в команде была с появлением Дзюбы?
— Хорошая была атмосфера. Все эти дни мы серьезно готовились к матчу с Гренадой (5:0). И Артем — не исключение. Разумеется, после игры все поздравили его с рекордом. Понимали с самого начала, что ему до этого остался один гол. Дзюба здорово реализовал свой момент. И мы очень порадовались за него.
— Вы впервые были с Дзюбой в одной команде. Какое он впечатление произвел за дни сбора?
— Весельчак (улыбается). Просто открытый человек — очень общительный, веселый, добрый. Лично я ни разу не видел, чтобы он грустил, ходил хмурый.
— Когда он был ключевым игроком сборной России при Черчесове, многие считали, что вся тактика построена на навесах на Дзюбу. И после прихода Карпина сборную стали перестраивать на другой стиль игры. После вызова Артема Валерий Георгиевич как-то стал менять тренировочный процесс и тактику под такого футболиста?
— Нет, он абсолютно не перестраивал нашу игру. Все те же установки, методы и функции игроков Валерий Георгиевич оставил. И требует от нас того же самого. Артем, как и все, работал с учетом этих требований, — сказал полузащитник сборной России.