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Тотти не подтвердил и не опроверг свое участие в спортивном мероприятии в Москве

Ранее было анонсировано участие Франческо Тотти в мероприятии в качестве специального гостя.

Источник: РИА "Новости"

РИМ, 21 марта. /ТАСС/. Бывший капитан итальянского футбольного клуба «Рома» Франческо Тотти не подтвердил и не опроверг свое участие в спортивном мероприятии, которое пройдет 8 апреля в Москве. Об этом сообщает газета La Stampa, приводя соответствующий комментарий Тотти с публичного мероприятия в Риме.

Ранее организаторы премии «Рейтинг Букмекеров» анонсировали участие Тотти в мероприятии в качестве специального гостя.

«Я [поеду] в Россию? Теперь посмотрим», — сказал Тотти.

С 11 марта на медиафасадах Москвы демонстрировали видеоролик с изображением футболиста и надписью: «Император едет в Третий Рим». Менеджер футболиста позже сообщил, что Тотти был приглашен на исключительно спортивное мероприятие, в котором в прошлом принимали участие его известные коллеги из мира футбола. Представитель чемпиона мира также отметил, что Тотти «на пенсии, все внимательно оценил».

Для Тотти поездка в Россию была бы не первой. Он уже приезжал на чемпионат мира в 2018 году и высказал тогда ТАСС высокую оценку организации мирового первенства.

Тотти является чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии. Вместе с «Ромой», в составе которой он провел 25 лет, футболист становился чемпионом Италии, двукратным обладателем кубка и суперкубка страны.