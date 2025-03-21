Тотти не подтвердил и не опроверг свое участие в спортивном мероприятии в Москве

С 11 марта на медиафасадах Москвы демонстрировали видеоролик с изображением футболиста и надписью: «Император едет в Третий Рим». Менеджер футболиста позже сообщил, что Тотти был приглашен на исключительно спортивное мероприятие, в котором в прошлом принимали участие его известные коллеги из мира футбола. Представитель чемпиона мира также отметил, что Тотти «на пенсии, все внимательно оценил».