Хейлунд в стиле Роналду отпраздновал гол Португалии: «Я играл против кумира, забил победный мяч — лучше и быть не могло»

22-летний форвард сборной Дании и «Манчестер Юнайтед» отпраздновал гол в фирменном стиле Роналду.
«Я играл против кумира и забил победный мяч — лучше и быть не могло», — сказал Расмус Хейлунд.
Фото: x.com/BBCMOTD.
В первом матче ¼ финала Лиги наций УЕФА Дания одержала домашнюю победу со счетом 1:0. Хейлунд забил единственный мяч в ворота португальцев на 78-й минуте.
22-летний форвард сборной Дании и «Манчестер Юнайтед» отпраздновал гол в фирменном стиле Роналду.
«Я играл против кумира и забил победный мяч — лучше и быть не могло», — сказал Расмус Хейлунд.
Фото: x.com/BBCMOTD.