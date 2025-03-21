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Валерий Газзаев: «Вся страна ждала, когда Дзюба побьет рекорд, а сейчас весь мировой спорт ждет достижения Овечкина!»

Нападающий забил 31-й гол за сборную России в товарищеском матче против Гренады (5:0) и установил новый рекорд по количеству мячей за национальную команду, опередив Александра Кержакова (30).
Источник: Спортс"

Артем Дзюба также установил рекорд по количеству голов в российском футболе — на его счету 235 мячей.

"Достижение Артема — выдающееся! Он добился больших успехов в чемпионате России и национальной команде. Это ориентир для следующих поколений, для наших молодых игроков.

Нет рекордов, которые бы не побивали. Ребята будут стремиться показать высокий уровень результативности. Поздравляю Артема!

Самое главное в футболе — гол, результативность. Не только в России, но и во всем мире мало голеадоров, которые бы били рекорды. Они реализуют усилия всей команды. Это Божий дар.

Вся страна ждала, когда Дзюба побьет рекорд, а сейчас весь мировой спорт ждет достижения Овечкина! Надеюсь, в апреле мы будем так же радоваться за него, как радовались за Артема", — сказал Валерий Газзаев.

Овечкин забил 888 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и занимает второе место по этому показателю. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894).