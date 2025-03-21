Валерий Газзаев: «Вся страна ждала, когда Дзюба побьет рекорд, а сейчас весь мировой спорт ждет достижения Овечкина!»

Артем Дзюба также установил рекорд по количеству голов в российском футболе — на его счету 235 мячей.
"Достижение Артема — выдающееся! Он добился больших успехов в чемпионате России и национальной команде. Это ориентир для следующих поколений, для наших молодых игроков.
Нет рекордов, которые бы не побивали. Ребята будут стремиться показать высокий уровень результативности. Поздравляю Артема!
Самое главное в футболе — гол, результативность. Не только в России, но и во всем мире мало голеадоров, которые бы били рекорды. Они реализуют усилия всей команды. Это Божий дар.
Вся страна ждала, когда Дзюба побьет рекорд, а сейчас весь мировой спорт ждет достижения Овечкина! Надеюсь, в апреле мы будем так же радоваться за него, как радовались за Артема", — сказал Валерий Газзаев.
Овечкин забил 888 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и занимает второе место по этому показателю. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894).