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Игрок клуба РПЛ рассказал о большом количестве бомжей в Лос-Анджелесе

Игрок махачкалинского «Динамо» Муталип Алибеков, тренировавшийся в академии «Олимпика Юнайтед» в Лос-Анджелесе, поделился впечатлениями от американского города. Его слова приводит Sport24.

Источник: РИА "Новости"

«Есть тусклые районы, но и цивильные тоже. А вот бомжей там, кстати, полно. С плакатами стояли: “Подайте”», —заявил Алибеков.

Он также рассказал о том, как менталитет американцев отличается от менталитета людей, живущих в Дагестане. «У американцев как-то все более открыто. За ручку могут в школах ходить, встречаться. Там к этому отношение спокойное», — заявил Алибеков.

Ранее Алибеков раскрыл сумму ежемесячных трат. Он рассказал, что тратит около 50 тысяч рублей.

27-летний Алибеков в нынешнем сезоне провел девять матчей в РПЛ. Он не отметился результативными действиями и дважды был удален с поля.